Мнение: Письмо: “Добровольное рабство”

11.12.2020, 17:04, Разное

Вот такие как эта автор, приходя к психологу, вываливают на блюдо рвоту из решета и дальше сидят с тролфейсом и смотрят, как психолог будет пыхтеть над этим.

Вот таким помогать никогда не надо, ни психологам, ни кому-то еще.

Пусть сами пыхтят, то надевая корону, то роняя ее, то снова надевая.

Но так как мы разбираем письма не ради авторов, а ради читателей, разбирайте цикл “корона выросла – корона упала” и пишите, как автор собирает разбитую корону по кусочкам, склеивает соплями, снова роняет и снова склеивает.

whitewomen1488

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Пишу Вам в надежде на разбор.

Я вижу проблемы в своей личности, это мешает ровно и полноценно жить.

Мне 31 год, есть ребёнок, жилье, машина, работаю адвокатом. В материальном плане все устраивает. Проблемы с личной жизнью, я не могу строить отношения. Для меня любовь это страдания, страсть, эмоции, эйфория. Самый приятный момент, это завязка отношений, момент когда пробегает искра и непонятно к чему это приведёт. Если мужчина быстро сдаётся, начинает активно вовлекаться в мою жизнь, писать, звонить, встречаться, строить планы на будущее, я теряю мотивацию, нахожу кучу недостатков, которые до этого не видела. Перспектива, что возможно он будет последним мужчиной в моей жизни, кажется ужасающей, я чувствую обреченность, груз обязательств, теряю энергию и ничего не хочу. Терплю, присматривать, а потом все, точка невозврата, просто отторжение. Зато быстро влюбляюсь в недоступных мужчин. Просто с первого взгляда, даже не зная, что он недоступен(женат, не хочет отношений и т. д). Каждый раз думаю, что вот оно, моя половинка. Из за их недоступности приписываю им черты, которыми они скорее всего и не обладают, независимость, жёсткость, свободолюбие. Два года была в аддикции от мужа, еле выбралась. Теперь до ужаса боюсь этого сценария, но судя по моим предпочтениям я опять попаду в него. Семейной жизни в классическом представлении не хочу, бытовуха убивает страсть, а для меня любовь=страсть(к сожалению, но как есть) Кончается страсть и конец любви, конец энергии для жизни. Лучше сразу уйти, не терять себя, переключаться на другие ресурсы, пока есть силы. Проблемы с перебоями энергии были всегда, то летаю, все ладится, получается, вопросы решаются на раз два, мужчины тянутся. А потом резко спад, ничего не хочу, только что бы не трогали. Сейчас уже месяц на спаде, ничего не хочу. Много работы, дома ремонт затеяла, что бы как все, самоорганизация типа. Энтузиазма ноль, делаю, потому что надо, день сурка. Люблю быть одна, люди в такие периоды сильно раздражают, на работе держу лицо, переключаюсь, но не на полный резерв выкладываюсь. Считала всегда, что социум, с его нормами и правилами, это добровольное рабство. Прогуливала школу, институт. Работу выбрала такую, где сама регулирую свое время, ну и идейную конечно. За правду бится готова, когда сил хватает и желания конечно. Многие говорят, как ты можешь защищать преступников. Я думаю, а вы то чем лучше, пожрать да размножится, думали хоть раз зачем в этот мир пришли. Эволюция, простите за столь резкие высказывания, но пишу как есть про себя, я понимаю, что моя личность ещё инфантильна. Пытаюсь её прокачать через навешевание на себя обязательств, но начинаю в этом случае задыхаться, думаю а зачем такая жизнь вообще. Есть ли возможность сохранения энергии в относительном балансе все время, без перебоев? Как себя мотивировать на бытовуху, на отношения с теми, с кем нужно быть головой? В мире где не нужно выживать, где нет больше войн, мне кажется, что мы совсем зажрались