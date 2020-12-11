Мнение: Туалетный подарок

11.12.2020, 16:56, Разное

Увидел в ТОПе запись, из которой узнал, что в СССР «В восьмидесятые годы в отдельных городах стало доброй традицией дарить по рулону туалетной бумаги на Новый год».

Правда что ли? Так и было? Видимо, я родился, вырос и жил в каком-то другом СССР, потому что и сам никогда и никому не дарил туалетную бумагу, и мне никто и никогда туалетную бумагу не дарил.

Да и вообще, не могу представить себе ситуацию, что бы кто-то проперся к кому-то в гости с подарком в виде туалетной бумаги. Даже если эта бумага в праздничной упаковке да с бантиком…