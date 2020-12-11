Мнение: Подрыв

11.12.2020, 16:54, Разное

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате взрыва возле здания регионального управления ФСБ в Карачаево-Черкесии. ЧП произошло днем 11 декабря возле здания отдела ФСБ по Малокарачевскому району в селе Учкекен. Информация о произошедшем разнится: по одним данным, сработало самодельное взрывное устройство, по другим, здание атаковал смертник.

В связи с тем, что международный терроризм и терроризм вообще перестали быть актуальным инструментом продвижения международных интересов, эта новость, скорее всего, уже завтра просто забудется. То, что террористы существуют и существовали всегда (да и будут существовать), практически никак не отражается на их способности изменить с помощью террора мировой (или локальный) порядок. Любая борьба – это всегда соревнование организационных структур, одиночки в ней не имеют шансов. Впрочем, это все равно не останавливает людей, которые используют единственный неотчуждаемый от них ресурс – свою собственную смерть – чтобы донести до власти свое категорическое с ней несогласие.

Другое дело, что сегодня террористы перестали быть актуальной повесткой. Особенно на фоне того террора, который развернули против населения разных стран их собственные правительства. Никакой Хаттаб или Басаев не способны убить столько людей, сколько их уже убили в ходе "борьбы" с коронавирусом власти как в России, так и по всему миру. Геноцид, который происходит прямо сейчас, на порядки превосходит все преступления, совершенные всеми террористами за последние десятилетия. И в этом смысле борьба с террором перестает быть актуальной – ну не будут же борцы бороться сами с собой.