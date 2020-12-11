Вся в мать: 16-летняя дочь Хайди Клум дебютировала на обложке Vogue

11.12.2020, 16:52, Разное

“Это было лишь вопросом времени”, – заявила Хади Клум в интервью относительно модельной карьеры ее 16-летней дочери Лени. Старт этой карьеры получился более чем эффектный: Хайди и Лени снялись вместе для обложки немецкого Vogue и рассказали не только о профессии, но и о своей частной жизни.

Хайди и Лени на обложке Vogue GermanyТак взволнована, представляя вам первую обложку! Это было очень весело, не могла мечтать о лучшем начале карьеры! Спасибо, мама, что всегда рядом со мной,- написала Лени на своей странице в Instagram, которую завела только в этом году. О том, что старт действительно удался, высказалась и Хайди:

Шестнадцать — хороший возраст. Если вам уже можно водить машину, то можно и Instagram завести, и свое лицо показать. А начать этот путь с обложки Vogue — невероятная привилегия.

Лени в фотосессии для Vogue Лени в детствеЛени появилась на свет 5 мая 2004 года. Отцом девочки стал бизнесмен и успешный менеджер “Формулы-1” Флавио Бриаторе. Но несмотря на бурный роман модели и миллионера, их отношения закончились еще во время беременности Хайди. Она ушла от обеспеченного бойфренда и вскоре встретила певца Сила. Обладатель трех премий “Грэмми” не только предложил ей руку и сердце, но и официально удочерил Лени спустя несколько лет после ее рождения. В итоге дочка Клум стала называть Сила “папой”, а ее биологический отец не принимал никакого участия в воспитании дочери. Первая встреча Лени и Флавио состоялась только в 2018 году.

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Публикация от Leni Klum (@leniklum)

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Публикация от VOGUE Germany (@voguegermany)

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Публикация от VOGUE Germany (@voguegermany)