Баржа «Фортуна» начала достраивать «Северный поток – 2»

11.12.2020, 16:46, Новости дня

Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, информирует оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря 2020 года, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Там отметили, что трубоукладчик «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров.

Ранее в пятницу сообщалось, что «Фортуна» приблизилась к предполагаемому месту строительства газопровода «Северный поток – 2».

На прошлой неделе и. о. посла США в Берлине Робин Куинвилл призвала Германию и ЕС ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2». Еврокомиссия выступила против намерений США расширить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2» и европейских компаний, ведущих законный бизнес. В министерстве энергетики Германии в очередной раз подчеркнули, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции, которые могут быть направлены против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2».

Ранее власти Германии согласовали достройку «Северного потока – 2» на декабрь 2020 года и придумали, как немецким компаниям обойти американские санкции.