 

Лукашенко хочет заставить белорусов работать в атмосфере страха и террора – политолог

11.12.2020, 16:44, Разное

По словам аналитика, временный запрет на выезд решает две задачи. Во-первых, это должно усилить атмосферу подчинения среди белорусов, во-вторых, – остановить массовый отток квалифицированных специалистов из страны.

На своей странице в “Фейсбуке” Павел Усов отметил, что люди покидают республику не только из-за нестабильной политической обстановки и усиления репрессий, но и из-за ухудшения социально-экономической ситуации.

Главная задача президента Александра Лукашенко сегодня – заставить людей работать в атмосфере страха и террора при минимальном вознаграждении. Белорусское общество должно быть запугано и лишено воли к сопротивлению.

Ранее решение правительства раскритиковал политолог Валерий Карбалевич. По его мнению, если бы власти действительно хотели защитить белорусов от ковида, то тогда бы запретили въезд иностранцам.

Аналогичного мнения придерживается и экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. Политик обвинила Александра Лукашенко в попытке превратить страну в огромную тюрьму.

В начале августа по всей республике прокатилась волна беспорядков. Сотни человек вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко. В ряде городов акции протеста были жестко подавлены силовиками.



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