Кардиолог объяснил, когда при болях в сердце вызывать «скорую помощь»

11.12.2020, 16:42, Разное

Роман Шахнович пояснил о том, что при любых болезненных ощущениях в груди следует быть очень внимательными к своему состоянию. Кардиолог объяснил, когда при болях в сердце следует вызывать «скорую помощь».

Профессор считает, что в современном мире основным врагом существования человечества является инфаркт миокарда. Это заболевание развивается из-за того, что на стенках сосудов образовываются отложения холестерина. Данное органическое вещество способно трансформироваться в бляшки, постепенно сужающие сосуды и препятствующие поступлению крови к сердцу. При этом, закупорка происходит за считанные минуты, поэтому, как отметил Роман Шахнович, пациенту необходима экстренная помощь. Чем скорее врачи смогут открыть сосуды, тем больше шансов спасти человека.

Тем, кто уже пережил инфаркт, кардиолог советует пристально наблюдать за состоянием своего здоровья. Для таких пациентов обязательно регулярное посещение врача, соответствующая терапия, соблюдение диеты и исключение такой вредной привычки как курение.

Как пишет NationNews, ссылаясь на слова кардиолога, многие пациенты при болезненных ощущениях в области груди сомневаются в том, следует ли вызывать «скорую помощь». Они не уверены, что тревожит именно сердце, поэтому тянут время. При этом, половина всех инфарктов миокарда случается из-за того, что больному вовремя не оказали помощь. Поэтому, при любых болях в груди Роман Шахнович советует вызывать врачей, тем более что в домашних условиях помочь таким больным невозможно.