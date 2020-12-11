Японские ученые создали на 3D-принтере чувствительные роботизированные пальцы

11.12.2020, 16:42, Разное

Ученые из Японии задались целью усовершенствовать прикосновения роботов, создав на 3D-принтере чувствительные пальцы. С помощью новой разработки машины могут совершать безопасные манипуляции с хрупкими предметами и взаимодействовать с живыми организмами.

Одной из первостепенных задач робототехники на данном этапе является создание роботизированного захвата, сопоставимого со способностями человека, который, при этом, будет маневренным и безопасным. Такая разработка будет эффективна при уходе за пожилыми людьми и в сфере здравоохранения. При разработке захватов исследователи сталкиваются с проблемой того, что сложно установить на пальцы робота традиционные датчики. Мягкое прикосновение машины для того, чтобы различные задачи выполнялись безопасно, должно обладать проприоцепцией.

Традиционные жесткие приборы не могли полностью обеспечить роботов чувством собственного положения и движений. Японские исследователи, которые работают в Университете Рицумейкана, решили применить способ многоматериальной 3D-печати, чтобы изготовить мягкие роботизированные пальцы, в которые встроен датчик проприоцепции.

Благодаря 3D-печати исследователи смогли легко интегрировать сложные механизмы чувствительности и настроить жесткость при прикосновениях в конструкции самого пальца. Сильной стороной разработки является то, что она не требует постоянной подачи энергии, так как питается от пьезоэлектрического эффекта.