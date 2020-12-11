ЛОР-врач Зайцев назвал опаснейшие места для заражения COVID-19

11.12.2020, 16:42, Разное

Владимир Зайцев, который является ЛОР-врачом высшей категории, назвал опаснейшие места, где люди теряют бдительность и заражаются COVID-19. По словам эксперты, речь идет об изолированных и плохо проветриваемых помещениях.

По словам Александра Горелова, сотрудника Роспотребнадзора, опасность представляет пребывание в общественном транспорте. При этом, он считает, что высокая заражаемость коронавирусом фиксируется не из-за особенностей организма людей, а условий их пребывания. Например, а изолированных помещениях шанс подхватить COVID-19 намного выше. ЛОР-врач Владимир Зайцев не совсем согласен с сотрудником Роспотребнадзора, так как считает, что место самого широкого распространения коронавирусной инфекции не транспорт, а лифт. По словам специалиста, это очень узкое место, в котором скапливается большое количество людей. При этом, он уточнил, что имеет в виду лифты в торговых центрах и офисах, так как в подъездах многоквартирных домов их работа устроена немного иначе.

Как отмечает издание Nation News, в таких лифтах сотрудники или посетители входят и выходят на каждом этаже здания. При этом, каждый нажимает кнопку, вентиляции нет, поэтому для коронавируса это крайне благоприятная среда.

Кроме лифта и общественного транспорта Владимир Зайцев также обратил внимание на места ожидания, в которых скапливается большое количество людей. Несмотря на то, что многие организации работают по предварительной записи, опасность все-таки есть.