 

“Без смехуечков. Сжимай ее, сжимай”. Трегубова показала, как проходили съемки эротической сцены для клипа российской группы “Ленинград”

11.12.2020, 16:31, Новости дня

Украинская актриса и ведущая Дарья Трегубова 10 декабря в Instagram обнародовала ролик, на котором вместе с коллегой Тарасом Цимбалюком запечатлена во время съемок эротической сцены для клипа российской группы “Ленинград”.

“Как снимали эротические фантазии: спойлер  – весело, в белье, на виду у всей команды и под чутким руководством режиссера”, – подписала она ролик.

Актеры позируют в кадре полуобнаженными в постели, выполняя указания режиссера.

“Включились, без смехуечков. Опусти ногу – будешь поднимать. Вот, да, так красиво – живот, ребра, сжимай ее, сжимай”, – слышится за кадром мужской голос.

В комментариях к видео актриса отметила, что во время съемки откровенной сцены им с Цимбалюком сложнее всего было не рассмеяться.

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Публикация от Даша Трегубова (@dasha.tregubova)

Группа “Ленинград” презентовала клип с участием Трегубовой и Цимбалюка 7 декабря. В интервью “Обозревателю” Цимбалюк, заявил, что у него не было сомнений в том, стоит ли соглашаться на съемки в клипе российской группы. Трегубова на своей странице в Instagram, анонсируя ролик, назвала его офигенным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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