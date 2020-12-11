Чтобы договориться с Польшей и Венгрией, Европе пришлось «проглотить обиды»

11.12.2020, 16:26, Новости дня

Главы государств и правительств Евросоюза наконец разрешили бюджетный спор. Польша и Венгрия пошли на уступки, согласившись, хоть и с оговорками, на законодательное закрепление механизма верховенства права. По мнению Handelsblatt, достижение компромисса — во многом заслуга Ангелы Меркель.



Фото: Reuters

В четверг вечером главы государств и правительств единогласно приняли механизм верховенства права в ЕС. Компромисс во многом был достигнут благодаря канцлеру Ангеле Меркель, которая в самом начале саммита ЕС проделала «мастерскую работу», — Германия в настоящий момент является председателем Совета ЕС, пишет Handelsblatt.

В течение нескольких месяцев правые правительства Венгрии и Польши блокировали принятие многолетнего бюджета ЕС и создание Фонда восстановления ЕС от последствий пандемии коронавируса на общую сумму €1,8 трлн, пишет газета.

Hadelsblatt называет произошедшее «исторической вехой». «Меркель и её дипломатическая команда выложили на стол умное предложение, позволившее прекратить блокаду», — пишет издание. Для достижения компромисса Германии и 24 другим странам ЕС пришлось «проглотить обиды», так как Польша и Венгрия могут пересмотреть механизм верховенства права в Европейском суде, отложив его введение на год или два. Однако важный для защиты демократии принцип всё же претворяется в жизнь.

Отныне в законодательстве ЕС закреплена возможность вводить финансовые санкции в случае нарушений, например, посягательств на независимость судебной системы, что является эффективным оружием против «влиятельных лиц и олигархов», указывает Handelsblatt.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его польский коллега Матеуш Моравецкий в конце концов уступили — миллиарды из бюджета ЕС и Фонда восстановления ЕС оказались, как подчёркивает издание, «слишком заманчивы» для обеих стран.

Окончание бюджетной блокады свидетельствует о том, что «ЕС готов и способен действовать в разгар самого тяжёлого экономического кризиса с момента его основания 63 года назад, – считает Handelsblatt. – Несмотря на конфликты и различные идеологические позиции, всем 27 главам государств и правительств ясно: Европа может поддерживать и укреплять процветание, конкурентоспособность и безопасность, только если сохраняется способность к компромиссу».

Теперь ЕС сможет вовремя ассигновать средства на климатическую политику, цифровизацию и стратегическую автономию Европы, что особенно важно на фоне риторики США во главе с Дональдом Трампом, жёсткой экспансии Китая и Брексита. Всё это лишь «укрепило общую волю в ЕС», — считает газета. — Времена, когда отдельные страны ещё обсуждали выход из ЕС, ушли в прошлое. Сегодня в ЕС большая сплочённость, чем некоторые главы правительств хотели бы открыто признать у себя дома».

В эпоху популизма европейские ценности: независимость судебной власти, свобода средств массовой информации и науки и терпимость к меньшинствам — находятся под угрозой, поэтому механизм верховенства права играет ключевую роль, пишет Handelsblatt.

Для усиления принципа верховенства права даже в «слабых демократиях» Европы Еврокомиссия теперь должна рассчитывать на поддержку Европарламента. Быстрое одобрение проекта, однако, считается несомненным, пишет издание.

Handelsblatt подчёркивает заслугу Меркель в достижении компромисса и приводит слова бывшего председателя Еврокомиссии Жака Делора: «Хорошего политика можно узнать по тому, что он заодно с фактами». Это, как пишет Handelsblatt, полностью применимо к Меркель с её ясным пониманием возможностей при соблюдении чётких принципов. «Германия вносит важный вклад в устойчивость демократии во всех государствах — членах ЕС, — подчёркивает газета. — Это хороший день для лучшей Европы».