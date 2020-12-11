США не отказались от намерений наказать Турцию за покупку C-400

11.12.2020, 16:26, Новости дня

Американский конгресс готовит голосование, которое вынудит администрацию Трампа применить санкции против Турции за приобретение год с лишним тому назад российских комплексов С-400. Как пишет Foreign Policy, американский президент очень долго отказывался вводить установленные конгрессом ограничения, но из-за поведения Анкары в последнее время игнорировать это стало уже невозможно.



Reuters

Администрации Трампа придётся ввести санкции против Турции за приобретение год с лишним тому назад современных российских зенитно-ракетных комплексов, поскольку конгресс готовит голосование, которое вынудит администрацию применить эти предусмотренные законом карательные меры. Как пишет Foreign Policy, Пентагон давно уже предупреждает, что С-400 создаёт угрозу для F-35, поскольку у этой системы есть пассивная РЛС, позволяющая ей опознавать и сбивать такие самолёты в ходе боевых действий.

Закон, требующий от американского президента ввести пакет из пяти или более санкций, позволяет Трампу регулировать степень давления на Турцию в наказание за эту покупку. Он может блокировать экспортную продукцию, запрещать некоторым турецким чиновникам совершать денежные операции в США, а американским банкам и международным финансовым институтам — предоставлять кредиты. Всё это способно нанести значительный ущерб турецкой экономике.

Как отмечает издание, знакомые с ходом дискуссии на эту тему источники рассказали, что администрация Трампа обдумывала санкции в течение нескольких месяцев вплоть до текущего заседания конгресса. В итоге на свет может появиться более слабый пакет карательных мер, которые включают штрафные санкции против руководства оборонной промышленности Турции, но щадят президента Эрдогана и его семью. Там также предусмотрена более суровая кара в отношении турецких банков, которые, как считают эксперты, могут нанести мощный удар по и без того слабой экономике страны, а также вызвать финансовые потрясения в Европе. Курс турецкой лиры в последние дни падает из-за положения, появившегося в ежегодно принимаемом проекте закона о расходах на оборону, которое вынудит администрацию ввести санкции.

По словам экспертов, администрации Трампа придётся, наконец, приступить к практическим действиям, поскольку Турция в октябре провела испытания российского комплекса, вызвав осуждение со стороны Пентагона. Президент очень долго отказывался вводить установленные конгрессом санкции против Турции за приобретение ею российского оружия, но из-за поведения Анкары в последнее время игнорировать это стало уже невозможно.

«Очень трудно добиться от Турции отказа от этих С-400. Как только это оружие появилось в Анкаре, мы, чёрт возьми, получили большую проблему», — говорит директор Исследовательского института внешней политики Аарон Штейн.

Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год, принятый на этой неделе в палате представителей, в случае его окончательного утверждения заставит Трампа ввести санкции, хотя он пообещал наложить на него вето. Избранный президент Джо Байден также может ввести санкции в январе. Эксперты считают, что Эрдоган не уступит требованиям США, призывающим Турцию отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов, даже если санкции будут введены. Но появляются первые признаки того, что Анкара готова к ослаблению напряжённости с Вашингтоном, и один из них — это назначение нового посла в США.

«Я думаю, президент Байден, придя к власти, сможет начать с чистого листа, показав, что он не плохой, а хороший полицейский. Его задача не в том, чтобы вводить санкции, а в том, чтобы договариваться о продвижении вперёд», — считает старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Сонер Чагаптай.