 

В NASA отобрали претендентов для полета на Луну

11.12.2020, 16:24, Новости дня

Представители американского аэрокосмического агентства NASA сообщили, что в рамках проекта «Артемис» завершен отбор астронавтов для будущего полета на Луну.

На сегодня отряд состоит из 18 астронавтов, уточнили в NASA. Среди них есть и находящиеся в данный момент на Международной космической станции Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер.

Напомним, что план осуществить запуск людей на Луну предполагает старт корабля не позднее 2024 года. По крайней мере, такую задачу для NASA поставил Дональд Трамп. Как известно, полеты американцев на Луну должны стать последней тренировкой после отправки миссии на Марс. Однако пилотируемый полет на Красную планету состоится еше не скоро.



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