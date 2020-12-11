Мнение: Трамп скрывает данные об отравлении Навального

11.12.2020, 16:22, Разное

В США вот-вот может разгореться очередной скандал, связанный с Россией. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол (от штата Техас) составили коллективное обращение к действующей администрации президента.

Американские законодатели требуют от администрации Трампа предоставить результаты расследования инцидента с гражданином России Алексеем Навальным. 8 сентября они отправили официальный запрос Трампу о расследовании: “применяла ли Россия химическое оружие в нарушение международного права и использовала ли смертоносное химическое оружие против собственных граждан”. Конгрессмены подчеркивают, что отведенный для подобных проверок 60-дневный период уже истек, а ответа так и нет.

Энгел и Маккол убеждены в том, что Россия должна понести суровое наказание за нарушение американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией с Навальным.

Все играют в Киберпанк и я тоже хочу. Но моя приставка в Москве 🙁

— Alexey Navalny (@navalny) December 11, 2020

Сам же Алексей грустит о том, что не может поиграть в cyberpunk, так как его консоль осталась в Москве. Но демократы уже чувствуют, что инфоповодов для ужесточения санкций в отношении России у них достаточно.