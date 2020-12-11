Мнение: Демократия им больше не нужна

11.12.2020, 16:20, Разное

Удивительно, но надо признать: основа противоречий современного мира – то, что так называемая “прогрессивная” часть (западного) человечества сначала скрыто, а теперь все более и более явно стала разочаровываться в демократии. Оно и у нас, на периферии процесса, очень ярко проявляется в последние годы – например, во всеобщей интеллигентской анафеме “Телевизору”, как некоему дьявольскому порождению мирового Зла, будто бы безраздельно манипулирующему мнениями и поступками безвольной и серой Массы. Ключевым здесь является представление не о техническом приборе, а именно о “массе” своих же соотечественников, которыми, “оказывается”, можно вертеть как угодно, и жалко лишь, что за рулем “прибора” сидят какие-то другие люди, а не мы.

Презрение к “быдлу” по сути – это и есть презрение к демократии. Демократия не нужна, она вредна; “быдло” выбирает себе Путина и даже, о ужас, Трампа! Быдло через эту самую демократию, будь она неладна, навязало Свободному Миру Трампа – какой вывод? Вывод подразумевается, но пока еще вслух не произносится (хотя он буквально так и рвется из уст всего “прогрессивного человечества”): долой демократию!

Тут же очень “в строку” бесконечные камлания об “Искусственном Интеллекте”, который, дескать, вот-вот станет всем управлять. При этом пока – до поры – предпочитают в упор не замечать, что вообще-то идея ИИ прямо противоречит идее демократии. Если чуть вдуматься, за самой идеей ИИ кроется Сверхидея некоего Всеобщего Блага, к которому можно прийти чисто рациональными, “облачными” методами; то есть “всеобщее благо” можно якобы просто просчитать – а коли так, то зачем вообще демократия и все эти ваши голосования? Тем более, что “быдло” ведь можно будет и не принимать в расчет: ему достаточно будет включить всемогущий “Телевизор” – и заодно, конечно же, отключить все альтернативные и, конечно, неправильные мнения (чем уже сейчас абсолютно неприкрыто занимаются глобальные (!) площадки Фейсбук, Твиттер и Ютуб).

Всё это очень похоже – почти до степени неразличимости – на… да, вы правы: на старый недобрый коммунизм.

Недавно у меня состоялся короткий диалог с одним адептом “Демпартии США” российского извода (показавшими себя в Рунете – слава глобализации – удивительно сплоченной и агрессивной группой). Обсуждали прошедшие выборы в США. Его реплика:

“Думаю, проблема в том, что обычно ленивое и тупое быдло голосованию предпочитает иные формы развлечения. Но иногда находится «харизматик» , консолидирующий эту желеобразную массу. Задача любой политической системы (как и задача всех людей «доброй воли») не допустить возвещения таких людей. P. S. Поэтому уже то, что Трамп сумел выйти в 2016 на выборы от респов свидетельствует в первую очередь о глубочайшем кризисе республиканской партии. Это равносильно как если бы популярный блогер – коммунист ни разу нигде не работавший, победил бы от демократов”.

Мой ответ:

“В основе подобного подхода – глубочайшее презрение к народу как таковому. Смешно, что при этом Вы пренебрежительно отзываетесь о некоем “блогере-коммунисте”, хотя “блогер-коммунист” в данном случае – как раз Вы в самом строгом смысле этого слова. Ведь коммунизм на этом и основан: есть “железные солдаты партии”, которым одним открыто Единственно Верное Учение – и есть “ленивое и тупое быдло”, которое надо “железной рукой загнать к Счастью”, именно потому, что САМО тупое быдло к счастью не пойдет, оно “предпочитает иные формы развлечения”.

Думаю, Вы и не видите в подобном мировоззрении ничего зазорного, “а как иначе”. Не так ли? И вы не один такой, по всей видимости, это такое ключевое “демократическое” мировоззрение. Из этого, впрочем, вытекает одно забавное следствие: понятно, что люди, ТАК понимающие демократию (а точнее – настолько презирающие избирателей) – безусловно, внутренне готовы фальсифицировать выборы В ЛЮБОМ МАСШТАБЕ. У них для этого нет абсолютно никаких внутренних, идеологических ограничений, они не ставят ни в грош так называемое “народное волеизъявление”, то есть – с вашей точки зрения – волеизъявление тупого быдла.

Именно поэтому даже “оправдания” наших “демократов” звучат до такой степени высокомерно и пренебрежительно. Им буквально ЛЕНЬ оправдываться, там постоянно сквозит “Да отстаньте от нас, все, что было сделано, было сделано для высокой цели”.

Есть, правда, один парадоксальный момент: никакой высокой цели у “демов” на самом деле нет. Во всяком случае, в явном виде”.