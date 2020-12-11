Несерьёзные отношения – Личное мнение

11.12.2020, 16:16, Разное

В современном нам мире никогда нельзя говорить, что виновата жертва. Обвинят. Осудят. Заклюют социальные куры.

Прямо сейчас в Армавире происходят ужасные события. Некий гражданин Гусейнов жестоко расправился с 26-летней девушкой, а потом, забив её насмерть, поехал к её 9-летнему брату и с особой жестокостью убил ребёнка.



Фото: Соцсети

За что? Гусейнов объяснил это, записав обращение, прежде чем скрыться.

Вот, как упырь объяснил расправу:

«Я хочу вам сразу всем сказать — я адекватный, я в себе. Убил я её в гневе, да. Как это всё произошло. Она призналась 3 декабря мне в измене, не просто в измене, а то, что она с августа месяца спит с другим парнем. Она мотивировала это тем, что мы типа пока что не живем вместе и что она считает себя свободной девушкой. Но при этом мы с ней каждый день общались, виделись. Я давал ей постоянно деньги, покупал новые вещи. Я заботился о ней, старался сделать так, чтобы всё было хорошо.

Убил я её не из-за измены. Убил я её потому, что понимал: обратного пути нет.

Это лучше, чем всю свою жизнь жить, обманывать друг друга и потом, когда вскрываются измены, спустя года, десятилетия, когда у вас уже подросшие дети, люди разводятся, ругаются, едят друг друга чайной ложкой из мозга. Это ужасно, так живут многие. Я не хотел бы так жить. Если бы она сказала, что я хочу расстаться, я ухожу, — пожалуйста. Она этого не сказала…

Я сейчас поеду к её брату маленькому. Я переломаю ему сначала все пальцы на руках, а затем все пальцы на ногах… Я буду очень больно делать ему, затем я его задушу, в крови я пачкаться уже не хочу. Он сдохнет. Затем я сяду в её машину, поеду на море Чёрное. Куда именно, ещё не определился»

Гусейнов осуществил свой план. Мальчик убит. Убийца, бросив машину, скрылся.

Что же произошло? А ситуация до боли знакомая: девочка трахается с мальчиком, но не рассматривает его серьёзно.

Раз он не сделал ей предложение, почему бы ей, пользуясь молодостью и красотой, не потрахаться ещё с кем-то? Буду совокупляться с обоими, пока кто-нибудь не созреет.

Так или почти так рассуждают очень многие. Ты, милок, нищеброд или у тебя нет далеко идущих намерений, я пойду жить в своё удовольствие. При этом, что самое удивительное, в голове девушки спокойно уживается мысль о том, что можно трахаться с двумя!

И оправдания, в виде «не сделал мне предложение» или не «купил достаточно дорогой подарочек», полностью её устраивают и успокаивают — она в своём праве! Свободная и цивилизованная самодостаточная жительница Армавира!



Фото: Соцсети

Я не оправдываю ублюдка. Я говорю о логике. Вполне логично, что если ты унижаешь ближнего, он среагирует. Как он отреагирует? Нормальный — уйдёт. Ублюдок — забьёт насмерть. И не только тебя, но и 9-летнего брата.

К чему это я? Подмена норм морали до добра не доводит. Можно сказать себе: моя молодая пися заслуживает восхищения многих, но с этим легко не согласится твой половой партнёр.

«Если бы она сказала, что я хочу расстаться, я ухожу, — пожалуйста. Она этого не сказала…» — думаю, что так бы и было. Мозги у людей набекрень съезжают только в том случае, когда ты сама в этот мозг вливаешь своё говно.

А теперь расскажите мне, как я «обвинила» жертву, какая я гадина. Читать и думать-то курицы не умеют, так что этот факт ваш тупизм оправдает.