Республика Беларусь сменит название на Белорусскую Народно-Демократическую Республику
11.12.2020, 16:03, Разное
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения больницы для заразившихся натуральной оспой в деревне Рыловичи Пинского района Брестской области внес предложение о смене официального названия государства.
Белорусский лидер предложил в качестве одной из поправок в конституцию внести смену названия страны с нынешнего Республика Беларусь на более современное и отвечающее всем принципам демократии и защиты прав человека — Белорусская Народно-Демократическая Республика (БНДР).
За день до внесения предложения большая часть оппозиции власти страны в лице Юрия Воскресенского пламенно поддержала новую инициативу.
– Я готов стать рупором БНДР, чтобы облегчить положение жителей Западной Европы и США, страдающих от лишений и беззакония капиталистической демократии? — подтвердил Воскресенский.
В пользу переименования служат и события последних дней: Беларусь сначала стала ядерной державой, запустив первую АЭС на своей территории, а потом и вовсе закрыла границы на выезд для своих граждан.
Ненадежный источник: ИА “Панорама”
Это важно! – https://ryb.ru/category/glavnaya-tema/eksklyuziv
Последнее из рубрики: Разное
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет