 

Республика Беларусь сменит название на Белорусскую Народно-Демократическую Республику

11.12.2020, 16:03, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения больницы для заразившихся натуральной оспой в деревне Рыловичи Пинского района Брестской области внес предложение о смене официального названия государства.

Белорусский лидер предложил в качестве одной из поправок в конституцию внести смену названия страны с нынешнего Республика Беларусь на более современное и отвечающее всем принципам демократии и защиты прав человека — Белорусская Народно-Демократическая Республика (БНДР).

За день до внесения предложения большая часть оппозиции власти страны в лице Юрия Воскресенского пламенно поддержала новую инициативу.

– Я готов стать рупором БНДР, чтобы облегчить положение жителей Западной Европы и США, страдающих от лишений и беззакония капиталистической демократии? — подтвердил Воскресенский.

В пользу переименования служат и события последних дней: Беларусь сначала стала ядерной державой, запустив первую АЭС на своей территории, а потом и вовсе закрыла границы на выезд для своих граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”

Это важно! – https://ryb.ru/category/glavnaya-tema/eksklyuziv



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Мнение: Письмо: “Получилось ли перестать быть рапаном?”

14.09 / Аллу Пугачеву подозревают в новой пластике лица

19.08 / «Роскачество» рассказало о признаках слежки через смартфоны

23.07 / В России отменили страховые платежи по ипотеке, но отдать деньги за это все равно придется

14.09 / Макароны признали диетическим продуктом

21.09 / Скандалы: Тысяча томов не убедила Мосгорсуд

05.09 / В Москве начнут продавать рекламу на голубях

07.12 / Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России превысил 28 тысяч

05.08 / Мнение: О чисто шведской зависти к успехам России

28.07 / “Нам сегодня месяц”: Юлия Липницкая впервые показала дочку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска