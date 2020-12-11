Республика Беларусь сменит название на Белорусскую Народно-Демократическую Республику

11.12.2020, 16:03, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения больницы для заразившихся натуральной оспой в деревне Рыловичи Пинского района Брестской области внес предложение о смене официального названия государства.

Белорусский лидер предложил в качестве одной из поправок в конституцию внести смену названия страны с нынешнего Республика Беларусь на более современное и отвечающее всем принципам демократии и защиты прав человека — Белорусская Народно-Демократическая Республика (БНДР).

За день до внесения предложения большая часть оппозиции власти страны в лице Юрия Воскресенского пламенно поддержала новую инициативу.

– Я готов стать рупором БНДР, чтобы облегчить положение жителей Западной Европы и США, страдающих от лишений и беззакония капиталистической демократии? — подтвердил Воскресенский.

В пользу переименования служат и события последних дней: Беларусь сначала стала ядерной державой, запустив первую АЭС на своей территории, а потом и вовсе закрыла границы на выезд для своих граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”