Специалисты ПАО «ОДК-Сатурн» приняли участие в форуме «Наставничество»

11.12.2020, 14:57, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, Промышленность, Технологии

Специалисты ПАО «ОДК-Сатурн» приняли участие в форуме «Наставничество», который прошел в дистанционном формате с 7 по 9 декабря 2020 года на площадке Учебного центра предприятия.

Обучающее мероприятие для наставников и преподавателей учебных центров, организованное корпоративным университетом ОДК, нацелено на популяризацию наставничества, его развитие и приобретение новых профессиональных знаний и навыков среди персонала предприятий, входящих в АО «ОДК». Слушателями стали наставники производственных рабочих предприятия, а также специалисты и преподаватели подразделений компании и Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн», которые организуют внутреннее обучение.

Открывая форум, с приветственным словом ко всем участникам обратилась заместитель генерального директора по персоналу АО «ОДК» Наталья Суркова: «Спасибо вам, что в это непростое время вы берете на себя повышенные обязательства и обеспечиваете подготовкой наших новых сотрудников. За вами наше будущее. Я желаю всем продуктивного дня, будьте открыты, активно вступайте в диалог. У нас абсолютное безоценочное открытое поле, пользуйтесь этим».

Основными темами стали построение системы наставничества, искусство преподавания и навыки психологии в работе наставника. Компетентные тренеры в области наставничества рассказали слушателям о ключевых видах наставничества и особенностях обучения взрослых, стилях взаимодействия с учениками, ознакомили с трендами в обучении и ассортиментом методических средств. Также на форуме речь шла о стилях обучения и коммуникации, принципах уникальной и практической типологии личности DISC.

– Форум, впервые организованный в дистанционном формате, позволил собрать большое количество наставников со всех предприятий контура ОДК. От ПАО «ОДК- Сатурн» в мероприятии приняли участие 14 наставников производственных подразделений и 15 специалистов, привлекаемых к подготовке персонала, из подразделений, подчиненных директору по персоналу, директору по качеству и главному инженеру. Также в форуме участвовали наставники студентов МАИ от предприятия – главный конструктор по перспективным разработкам Максим Буров и начальник конструкторского отдела компрессоров Владимир Уткин. Слушатели изучали теорию, участвовали в тренингах, общались с наставниками-коллегами из других предприятий. Уверена, что все участники форума вынесли для себя много полезной информации, – отметила начальник Учебного центра ПАО «ОДК-Сатурн» Наталья Белова.

– Иван Паншин, слесарь-сборщик цеха № 6 ПАО «ОДК-Сатурн»: «В ПАО «ОДК-Сатурн» я работаю с 2011 года, наставником являюсь 6 лет. За это время я обучил двоих учеников, оба успешно работают. Дистанционный формат форума предоставил возможность пообщаться в онлайн-режиме с коллегами из других предприятий, опытными преподавателями в сфере наставничества. Я научился распознавать стили коммуникации, находить подход к ученикам и заинтересовывать их, правильно доносить нужную информацию, а также освоил методы адаптации поведения по модели DISC. Обязательно буду использовать в своей работе полученные на форуме знания, – рассказал Иван Паншин, слесарь-сборщик цеха № 6 ПАО «ОДК-Сатурн».