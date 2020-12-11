Биатлонный комплекс открылся в Южно-Сахалинске

11.12.2020, 15:52, Новости дня

Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» начал работу в Южно-Сахалинске в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Название «Триумф» выбрали сами жители города в ходе интернет-опроса. Спортивный комплекс включает в себя современное стрельбище из 30 мишеней и лыжно-биатлонные и лыжно-роллерные трассы, стадион на 1,5 тыс. мест, конференц-зал и медико-восстановительный центр. Специально для нового объекта закупили спортивное огнестрельное оружие отечественного производства, передает ТАСС.

Общая протяженность трасс, которые отвечают всем требованиям Международной федерации лыжного спорта и Международного союза биатлонистов, составляет 14 км. После открытия здесь проводятся областные и международные соревнования по лыжным гонкам, биатлону, зимнему и летнему ориентированию. Весь комплекс занимает более 120 га.