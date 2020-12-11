Эксперт объяснил предложение Грузии создать «Кавказскую платформу»

11.12.2020, 15:52, Новости дня

«Это очередная и абсолютно недееспособная попытка создать многосторонний формат переговоров без участия РФ по тем вопросам, которые Россию касаются самым непосредственным образом», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Притчин. Так он прокомментировал предложение президента Грузии Саломе Зурабишвили создать «Кавказскую платформу» для диалога с Россией.

«Для Грузии восстановление своей территориальной целостности – принципиальный вопрос, так как теперь это фактически единственное государство на Кавказе, у которого эта проблема не решена. Именно поэтому у грузинских властей возникают инициативы, похожие на создание «Кавказской платформы», – объяснил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Станислав Притчин.

По мнению Притчина, «идея создания такой платформы нереалистична». Он отметил, что «у Грузии были варианты решения вопроса своей территориальной целостности до 2008 года». «Затем РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии, и это уже никак не изменить. Вряд ли РФ на высшем уровне как-то отреагирует на это утопичное предложение», – добавил он.

Эксперт также упомянул о так называемой «Крымской платформе» – межфракционном объединении, созданном на базе Верховной рады для обсуждения вопроса возвращения Крыма под контроль Киева. «Это аналогичная и такая же недееспособная попытка создать многосторонний формат без участия РФ по тем вопросам, которые Россию касаются самым непосредственным образом», – заключил Притчин.

Ранее в пятницу президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила создать «Кавказскую платформу» – новый региональный формат для диалога с Россией. «Нужен новый подход с учетом наших соседей по Кавказу и новых реалий. Нужно, чтобы Грузия вернула себе объединяющую, историческую роль двигателя на Кавказе», – сообщила Зурабишвили.

По ее словам, диалог – это не значит признание чего-то. «Переговоры – не значит уступать. А отказ от дипломатии – это потеря всех рычагов и заморозка», – отметила грузинский лидер, добавив, что при выстраивании подобного диалога «нам необходима на этом направлении поддержка наших партнеров».

Грузинский политолог Сосо Цинцадзе считает, что подобное предложение может быть реализовано только после тщательной подготовки и с учетом ключевой роли России. «Боюсь, что если Москве будут предлагать просто разделить влияние с другими внешними игроками, она вряд ли с этим согласится. А пока в Москве не выскажутся однозначно и понятно, то все предложения – только лирика и фольклор», – отметил аналитик.

Также в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин поддержал идею Баку о создании «платформы шести» для обеспечения региональной безопасности. В нее могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения. «Господин Путин к этой идее относится положительно. В телефонном разговоре он спросил, какое у меня мнение на этот счет. Я ему ответил, что после того как президент Азербайджана Ильхам Алиев отнесся к этому положительно, то важно, чтобы и я к тому относился положительно. В этой теме даже Грузия вышла в повестку дня», – сказал Эрдоган.