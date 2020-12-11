 

Россияне ощутили перемены после принятия конституционных поправок

11.12.2020, 15:50, Разное

Перемены в разных сферах жизни после вступления в силу поправок к Конституции заметили почти 60% россиян. А 74% заявляют, что в той или иной мере они видят изменения в законодательной базе, отметил Мамонов.

При этом о реализации большинства поправок говорят 27% опрошенных, а 47% знают об этом лишь частично. По словам Мамонова, это свидетельствует о необходимости активного информирования населения о принятых изменениях.

По данным ВЦИОМ, 11% опрошенных заявили о масштабных переменах в жизни после принятия поправок. При этом 33% тех, кто голосовал против, признают, что большинство изменений реализуются, добавил Мамонов.

Наиболее популярными поправками стали нормы о защите природы и сохранении ее разнообразия, о детях как приоритете государственной политики, о гарантиях адресной социальной помощи, обязательной индексации пенсий, качестве и доступности медицинской помощи и поддержке научно-технического развития, перечислил Мамонов.

Также в десятку самых популярных вошли нормы о закреплении статуса русского языка как государствообразующего, признании культуры уникальным наследием и развитии экологического образования, сообщил представитель ВЦИОМ.

Напомним, что 1 июля прошло голосование по поправкам к Конституции. Явка составила почти 68%. Изменения поддержали более 77% проголосовавших.



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