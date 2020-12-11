 

Муцениеце призналась в любви другу после развода с Прилучным

11.12.2020, 15:48, Разное

Популярная российская актриса Агата Муцениеце после развода с коллегой по цеху Павлом Прилучным откровенно призналась в любви к своему другу. Она добавила, что не хочет за него выходить замуж, но этот человек должен присутствовать в ее жизни.
Агата Муцениеце откровенно пообщалась с Еленой Ксенофонтовой на съемках шоу «Честный развод». Актрисы затронули тему дружбы между представителями противположного пола. Ведущая и гостья программы поделились своим опытом.

По словам Агаты Муцениеце, у нее есть хороший друг по имени Максим, с которым она поддерживает отношения со школы. Сейчас актриса отлично общается с его супругой. Экс-жена Прилучного уверена, что дружба между женщиной и мужчиной возможна, в особенности когда две души любят друг друга.

Напомним, звездная чета объявила о расставании в феврале нынешнего года, но официально развелась только в июне. Муцениеце не скрывает, что тяжело переживает расставание со звездой сериала «Мажор». Больше всего она боялась, что не сможет одна содержать наследников. Однако сейчас знаменитость отдыхает вместе с ними на Мальдивах.



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