“Я не тряпка”: Самбурская ответила на критику вокруг скандала с Бузовой

11.12.2020, 15:48, Разное

Актриса Настасья Самбурская в разделе «Истории» в соцсети Instagram высказалась по поводу критики вокруг ее конфликта с певицей Ольгой Бузовой. Знаменитости должны были встретиться 9 декабря на съемках, но этого так и не произошло. Звезда сериала «Универ» обещала на весь зал закричать, что ведущая «Дома-2» является бездарностью.

Настасья Самбурская заявила, что не считает себя «тряпкой». Кроме того, она не давала никаких пустых обещаний. Получилось так, что ведущая и актриса в этот день оказались на разных съемочных площадках. Самбурская ждала Бузову на записи новогодней программы Comedy Club.

Напомним, Самбурская недавно обнародовала пост, где отрицательно высказалась по поводу ведущих проекта «Дом-2» и зрителей, которые смотрят это шоу. Ольга Бузова ответила на оскорбление звезды сериала «Универ» и заявила, что артистка просто «хайпует». Якобы она умеет только писать посты, а при встрече всегда «прячет глаза». К тому же Бузова отметила, что не позволит нелестно отзываться о ее коллегах и зрителях.