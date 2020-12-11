 

Отец Жанны Фриске: «Сергей Соседов слишком много на себя берет!»

11.12.2020, 15:48, Разное

После скандальной ситуации, которая возникла на шоу «Суперстар», отец Жанны Фриске встал на защиту Лолиты и призвал «поставить Сергея Соседова на место». По мнению Владимира Фриске, музыкальный критик «слишком много на себя берет».
Сергея Соседова возмутило то, что во время съемок программы Лолита на него «нападала». Поэтому он даже пошел к руководству телеканала НТВ и заявил свои претензии. Отец покойной Жанны Фриске, который также присутствовал в студии, считает, что критик не прав. Со стороны ведущей он не заметил какого-то предвзятого отношения к судье шоу. Владимир Фриске убежден, что в Сергее Соседове говорит его высокомерие. Он не почувствовал, что Лолита нападала на члена жюри. Наоборот, комментарии певицы он считает уместными и по делу.

Отцу Жанны Фриске показалось, будто музыкальный критик «засуживает» участников «Суперстар» и ставит им несправедливые оценки. У него верх берут личные амбиции, а не справедливая и адекватная оценка номера. Во время съемок шоу Владимира Фриске поразила Алиса Мон, которая исполнила песню его умершей дочери. Он признался, что в юные годы был влюблен в артистку. Они даже договорились о встрече после съемок, но освободились только около полуночи и было очень поздно. Певица хотела поехать в гости к Владимиру Фриске и его супруге, но его автомобиль уже уехал.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Пожилые люди стали сильнее и умнее, чем 30 лет назад

10.10 / “Воздействие 100%-го кислорода повреждает мозг”: Эксперт рассказал о неоднозначном влиянии кислорода на организм

08.07 / По ком тикает TikTok

25.11 / Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

29.06 / Таиланд: Люди пытаются отобрать у макак захваченный ими древний тайский город

22.10 / Мнение: Для истории

27.09 / Мнение: Об авторитете суда

15.07 / “Пытался написать моё имя мочой”: Хёрд рассказала о проделке Деппа

04.07 / Путин вступил в партию «Народ против коррупции»

22.11 / Хорошего дна!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска