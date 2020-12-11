Отец Жанны Фриске: «Сергей Соседов слишком много на себя берет!»

11.12.2020, 15:48, Разное

После скандальной ситуации, которая возникла на шоу «Суперстар», отец Жанны Фриске встал на защиту Лолиты и призвал «поставить Сергея Соседова на место». По мнению Владимира Фриске, музыкальный критик «слишком много на себя берет».

Сергея Соседова возмутило то, что во время съемок программы Лолита на него «нападала». Поэтому он даже пошел к руководству телеканала НТВ и заявил свои претензии. Отец покойной Жанны Фриске, который также присутствовал в студии, считает, что критик не прав. Со стороны ведущей он не заметил какого-то предвзятого отношения к судье шоу. Владимир Фриске убежден, что в Сергее Соседове говорит его высокомерие. Он не почувствовал, что Лолита нападала на члена жюри. Наоборот, комментарии певицы он считает уместными и по делу.

Отцу Жанны Фриске показалось, будто музыкальный критик «засуживает» участников «Суперстар» и ставит им несправедливые оценки. У него верх берут личные амбиции, а не справедливая и адекватная оценка номера. Во время съемок шоу Владимира Фриске поразила Алиса Мон, которая исполнила песню его умершей дочери. Он признался, что в юные годы был влюблен в артистку. Они даже договорились о встрече после съемок, но освободились только около полуночи и было очень поздно. Певица хотела поехать в гости к Владимиру Фриске и его супруге, но его автомобиль уже уехал.