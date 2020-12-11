 

“На воре и шапка горит”. Аваков прокомментировал решение российского суда о заочном аресте Маркива

11.12.2020, 15:36, Новости дня

Решение Басманного суда Москвы о заочном аресте военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива подтверждает, что Россия пыталась фальсифицировать дело украинского нацгвардейца. Об этом 11 декабря в Twitter заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

“Путинский режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось – начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: “На воре и шапка горит”. Украина никогда не оставит своего солдата”, – подчеркнул Аваков.

Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!» Україна ніколи не залишить свого солдата! pic.twitter.com/sRDRJXWx2p

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 11, 2020

11 декабря российский суд заочно арестовал Маркива. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне им. Кульчицкого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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