Зеленский назначил Резниченко главой Днепропетровской ОГА

11.12.2020, 15:36, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валентина Резниченко председателем Днепропетровской облгосадминистрации. Соответствующий указ №558/2020 глава государства подписал 10 декабря.

Указом №557/2020 Зеленский уволил с этой должности Александра Бондаренко.

Как сообщила пресс-служба президента 11 декабря, он вручил Резниченко удостоверение, пожелав успехов, и “выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию” Днепропетровской области.

Правительство Украины согласовало кандидатуру Резниченко на пост главы Днепропетровской ОГА 9 декабря. В тот же день Кабмин согласовал отставку Бондаренко, который был главой ОГА с сентября 2019 года.

Резниченко родился в 1972 году в Днепропетровске. С 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года был главой Днепропетровской областной государственной администрации.