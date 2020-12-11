 

“Очень много произошло осмыслений”. Пивоваров назвал себя однолюбом и заявил о намерении создать семью

11.12.2020, 15:36, Новости дня

Украинский певец и автор песен Артем Пивоваров в интервью которое 10 декабря размещено на YouTube-канале “Люкс ФМ”, утвердительно ответил на вопрос ведущего Славы Демина о том, есть ли в его жизни девушка, которую он считает своим тылом, а себя при этом назвал однолюбом.

“Я не склонен к полигамии”, – подчеркнул он.

Описывая свои отношения с избранницей, Пивоваров заявил, что все движется к тому, чтобы создать семью и развивать крепкие отношения. При этом артист подчеркнул, что для него штамп в паспорте неважен.

“Но в 2020 году очень много произошло осмыслений, внутри меня в том числе. Возможно, это может произойдет в ближайшем будущем – я не исключаю этого”, – подчеркнул он.

Пивоваров не стал называть имя избранницы, заявив, что не хочет, чтобы его личная жизнь отвлекала внимание от творчества.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube

Пивоваров родился в 1991 году в городе Волчанск Харьковской области. Окончил Национальную  академию городского хозяйства в Харькове. 

Записывать музыку Пивоваров начал в 2012 году, выкладывая видеоработы в сеть. В 2013 году артист выпустил первый альбом “Космос”. 

С 2015 года в качестве музыкального продюсера сотрудничает с украинскими и российскими артистами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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