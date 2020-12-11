В смартфоне Samsung Galaxy S21 установят модернизированный сканер отпечатков пальцев

11.12.2020, 15:30, Новости дня

Как стало известно, в обновленной версии Samsung Galaxy S21 появится модернизированный дактилоскопический сканер. По утверждению разработчика, он будет работать четче и лучше защитит устройство от посторонних лиц.

Напомним, что первый сканер отпечатков пальцев появился в десятой линейке «Самсунгов Галакси». Со временем оказалось, что работу датчика желательно бы ускорить, что и сделал производитель.

Кроме того, в новой версии несколько увеличена сканирующая поверхность, что улучшит удобство пользования ею. Теперь это квадрат со сторонами по 8 миллиметров. Испытания показывают, что для идентификации теперь остаточно одного быстрого нажатия вместо длительного удерживания пальца на сканере.