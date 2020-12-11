 

Корейский производитель также оставит свои смартфоны без штатного зарядного устройства

11.12.2020, 15:30, Новости дня

Дурной пример заразителен. Стоило одному из мировых производителей смартфонов выпустить новые модели без зарядного устройства в комплекте, как его стали наследовать.

По имеющейся информации, компания Samsung намерена продавать мобильные гаджеты без штатного зарядного устройства. Речь идет о моделях Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, из комплектации которых уберут зарядку.

Для начала в таком виде смартфон попытаются продавать в Бразилии. Очевидно, будет небольшая скидка за это. Если показатели реализации не упадут, производитель распространит ту же практику и на другие страны. В конце концов, пользователи теперь сами вольны выбирать, покупать ли им обычное устройство для зарядки или быстрое.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Охранника магазина в США 27 раз ударили ножом за требование надеть маску

25.09 / Путин призвал поддержать туризм на Камчатке

27.08 / Злоумышленников, обстрелявших автобус с соратниками Кивы, задержали – Геращенко

21.09 / В РФ начались стратегические учения «Кавказ-2020»

03.07 / Дочь Евгения Осина вышла замуж

01.07 / Политолог рассказал об особенностях голосования по Конституции в Севастополе

31.07 / Онлайн-защиту проектов конкурса «Моя страна – моя Россия» запланировали на август

24.10 / Плюсы и минусы приобретения новых консолей

29.10 / В мире COVID-19 подтвердили у почти 44,5 млн человек

16.11 / Мнения: Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска