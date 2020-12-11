Корейский производитель также оставит свои смартфоны без штатного зарядного устройства

11.12.2020, 15:30, Новости дня

Дурной пример заразителен. Стоило одному из мировых производителей смартфонов выпустить новые модели без зарядного устройства в комплекте, как его стали наследовать.

По имеющейся информации, компания Samsung намерена продавать мобильные гаджеты без штатного зарядного устройства. Речь идет о моделях Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, из комплектации которых уберут зарядку.

Для начала в таком виде смартфон попытаются продавать в Бразилии. Очевидно, будет небольшая скидка за это. Если показатели реализации не упадут, производитель распространит ту же практику и на другие страны. В конце концов, пользователи теперь сами вольны выбирать, покупать ли им обычное устройство для зарядки или быстрое.