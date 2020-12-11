Мнение: Удар ниже пояса

11.12.2020, 15:08, Разное

Казначейство США ввело очередные санкции против Рамзана Кадырова и его ближайшего окружения.

К таким санкциям Кадыров, думаю, был готов. Включение в санкционные списки для персон типа Кадырова – это как признание заслуг перед Кремлем и лично Путиным.

А вот что для Рамзана Ахматовича, скорей всего стало полной неожиданностью, это санкции в отношении спортивных организаций. Таких, как футбольный клуб «Ахмат Грозный», бойцовский клуб «Ахмат ММА» и промоутерская компания «Абсолютный чемпионат Ахмат», проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу.

Основанием для санкций казначества США в отношении лично Кадырова и его окружения (в сообщении казначейства фигурирует слово «кадыровцы») стали злостные нарушения прав человека.

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«Рамзан Кадыров был внесен сегодня в санкционный список… за то, что… является лидером организации кадыровцев, которая участвовала или члены которой участвовали в серьезных нарушениях прав человека. Кадыров и его силы… причастны к убийству Бориса Немцова, политика, оппозиционному президенту России Владимиру Путину… Кадыровцев обвиняют в незаконных похищениях, пытках, внесудебных казнях и других злоупотреблениях, включая задержание журналистов и активистов…»

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В общем, как не крути, а включение в санкционные списки спортивных организаций, патронируемых Кадыровым, – это удар ниже пояса. Потому что для Рамзана Ахматовича спорт – важнейшая составляющая имиджа и стиля правления Кадырова.

На снимках: Кадыров поздравляет бойца бойцовского клуба «Ахмат» на турнире WFCA 44. Кадыров с ближайшим окружением на матче ФК «Ахмат». Фотографии отсюда