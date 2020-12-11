Врио главы Мордовии указал на эффективность Конституции

11.12.2020, 14:58, Новости дня

Россияне сделали свой выбор в пользу целостности государства, верховенства закона и справедливости, прогресса и свободного развития, сообщил временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в преддверии Дня Конституции.

Здунов заявил, что в день принятия Конституции 12 декабря 1993 года было положено начало новой эпохи в судьбе страны. «Народ РФ сделал свой выбор – выбор в пользу целостности государства, верховенства закона и справедливости, прогресса и свободного развития. С момента принятия новой Конституции в стране произошли кардинальные изменения. Мы почувствовали стабильность и порядок, укрепили доверие к органам власти, обрели уверенность в завтрашнем дне», – сообщил врио главы региона в рамках торжественного мероприятия в преддверии Дня Конституции.

Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что Конституция не раз доказала свою эффективность. Общество вышло на новый уровень развития и гражданской зрелости, люди стремятся двигаться вперед, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела, за конкретные изменения, добавил врио главы региона, слова которого приводятся на сайте Мордовии.

По словам Здунова, Общероссийское голосование и его результаты доказали, что все инициативы президента были поддержаны большинством населения. «Многое в решении стоящих задач будет зависеть от государственных управленцев, глав местного самоуправления, депутатов, правоохранительных и судебных органов, владельцев бизнеса, предпринимательского сообщества в целом», – сказал он.

Также было отмечено, что особое внимание будет уделено социальной сфере и развитию гражданского общества. «В этой связи я также рассчитываю на вашу поддержку, в том числе со стороны руководителей учреждений здравоохранения, образования, науки, спорта, политических партий, профсоюзов, общественных организаций, средств массовой информации», – добавил Здунов.

В ходе мероприятия Здунов также вручил государственные награды.