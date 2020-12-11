 

Лукашенко обратился к Путину: Острие атак из-за границы нацелено на Россию

11.12.2020, 14:56, Разное

Глава республики назвал нынешние времена непростыми. По его мнению, особенно тяжело приходится соседям. “Мы в Белоруссии ощущаем, что острие атак из-за границы направлено на Россию”, – заявил Александр Лукашенко.

Президент пожелал коллеге терпения и добавил, что республика всегда будет поддерживать Россию, потому что без нее не может быть интеграции на постсоветском пространстве, сообщает БелТА.

Отметим, что Александр Лукашенко не в первый раз использует антизападную риторику. Ранее политик обвинил ряд европейских стран – Польшу, Литву, Украину – в попытке дестабилизировать обстановку в Белоруссии.

Вот уже четыре месяца по всей стране проходят массовые беспорядки. Каждое воскресенье сотни человек выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами. Они требуют провести новые выборы и освободить политзаключенных.

Протестующих поддержали многие европейские лидеры. В отношении крупных белорусских чиновников были введены санкции. Их публично обвинили в фальсификации президентского голосования.

На сторону Александра Лукашенко встала Россия. В Кремле назвали победу политика на выборах честной и осудили любые попытки других стран вмешаться во внутреннюю ситуацию в Белоруссии.



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