Ученые объяснили, почему длительный сон ускоряет выздоровление

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11.12.2020, 14:54, Разное

Ученые рассказали, почему длительный сон способствует ускорению выздоровления. Объектом проводимого исследования выступили черви, получившие различные раны.
Команда специалистов в рамках научной работы начала искать гены, которые являются ответственными за длительный сон у червей. В ходе скрининга они изучили свыше 4,5 тысячи мутаций. Немецкие исследователи обратили внимание на один из обнаруженных генов. Из-за увеличения его активности начало расти производство уникальных антимикробных пептидов. Данный ген исследователи назвали своеобразным усилителем. Последние представляют собой натуральные антибиотики, вырабатываемые организмом внутри раны для непосредственной борьбы с патогенами.

Чтобы установить связь со сном, исследователи из Германии начали управлять поведением генов червей. Оказалось, что антимикробные пептиды присутствуют в организме в огромном количестве.

После выхода за пределы раны усилители способствуют активации рецепторов в головном мозге. По информации портала «Политэксперт», нейроны сна на фоне осуществляемых процессов увеличивают его продолжительность.



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