 

Иммунолог Жемчугов прокомментировал ложные ВИЧ-тесты при испытании вакцины от COVID-19

11.12.2020, 14:54, Разное

Владислав Жемчугов, являющийся специалистом по особо опасным инфекциям, прокомментировал ситуацию с ложными ВИЧ-тестами, которые были получены в ходе испытания новой австралийской вакцины от COVID-19. Участники эксперимента были шокированы тем, что у них ложноположительные результаты.
По словам доктора медицинских наук, исследователи из Австралии, когда создавали препарат от коронавируса, использовали платформу, которая содержит элементы шиповидного белка ВИЧ. Поэтому реакция при тестировании зависела от состава вакцинного материала, применявшегося при разработке.

Как отметил иммунолог, в новом коронавирусе содержатся элементы, схожие с фрагментами ВИЧ, но опасности они не представляют. Ученые связывают это с тем, что молекулы и ферменты со схожими функциями практически одинаково устроены по своему составу. Поэтому задача специалистов, которые конструируют тест-системы, – избежать ситуации пересечения фрагментов нуклеиновых кислот и белков.

Относительно вакцины, разработанной австралийскими учеными, иммунолог отметил: она не будет вызывать у пациентов ВИЧ, но перекрестная реакция помешает экспертам работать. Такой результат дискредитирует разработку исследователей из Австралии. Кроме этого, невозможно будет проверить иммунный ответ на препарат, так как возможна положительная реакция на ВИЧ.



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