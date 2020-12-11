 

СБУ сообщила о разоблачении группы, которая продала стероидов на 65 млн гривен

11.12.2020, 14:42, Новости дня

Служба безопасности Украины сообщила 11 декабря о разоблачении организованной группировки, которая незаконно продавала анаболические стероиды в Украине и за границей.

Продавали препараты, по версии СБУ, в европейские страны и в Россию, некоторая часть реализовывалась в  Украине. На продажу шли сильнодействующие вещества, в том числе метандиенон и нандролон. За время своей  деятельности группа продала товара на 65 млн гривен, считают в СБУ.

Товар подозреваемые продавали на специальных интернет-сайтах, а доставляли его почтой или курьерами, которые входили в состав банды. Деньги покупатели перечисляли им на банковские карточки.

Одного из курьеров группировки правоохранители поймали при попытке отправки партии стероидов в одну из стран Евросоюза. Во время обысков по местам жительства и складским помещениям фигурантов дела нашли банковские карты, средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, сообщили в СБУ.

Правоохранители изъяли партию сильнодействующих препаратов на 3 млн гривен по цене на черном рынке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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