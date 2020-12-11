 

В аэропорту “Киев” из-за непогоды отменили ряд рейсов

11.12.2020, 14:42, Новости дня

В аэропорту “Киев” из-за непогоды был отменен ряд авиарейсов. Об этом 11 декабря в Facebook сообщает пресс-служба аэропорта.

Накануне были отменены рейсы в Дортмунд (Wizz Air) и Запорожье (“Мотор Січ”). Еще один самолет, направлявшийся из Вильнюса, вернулся в аэропорт вылета.

Сегодня отменен рейс в Мемминген (Wizz Air). Также задержан вылет рейса в Запорожье (“Мотор Січ”).

На взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне работает спецтехника для поддержания рабочего состояния аэропорта. Поверхности обрабатываются гранулированным химреагентом.

Пассажиров призвали заранее выезжать в аэропорт, учитывая пробки на дорогах, а также следить за статусом своего рейса на онлайн-табло.

https://www.facebook.com/airportkiev/posts/1833893443415949

Накануне в Киеве прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем 11 декабря в Киеве ожидается температура от 0 до -2 °С. Киевская облгосадминистрация предупредила о гололеде на дорогах ночью 11 декабря и о первом, “желтом”, уровне опасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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