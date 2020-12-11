 

В Подмосковье началось производство глазированных сырков «Е.Н. Понасенков»

11.12.2020, 14:37, Разное

Фрязинский молочный комбинат выпустил первую партию глазированных сырков под маркой «Е.Н. Понасенков», сообщил на своём официальном сайте военный историк Евгений Понасенков. Стоимость одного сырка в московских розничных сетях составляет около 10 евро.

Сырки отличает экстравагантный дизайн и оригинальный подход к оформлению упаковки. Фольгу для неё производят во французском Лионе. Лицевую сторону упаковки украшает лицо историка, а на внутренней стороне можно встретить цитаты из его книги «Первая научная история войны 1812 года». Академическое сообщество историков резко раскритиковало сырки сразу после выхода в продажу, указав на ряд несостыковок в приведённых цитатах и отсутствие ссылок на надёжные источники. Также учёных возмутила высокая стоимость сырков, не соответствующая их качеству. В ответ Евгений Понасенков назвал критиков неучами и посоветовал покупать сырки-дешёвки.

«Я стал первым в России производителем глазированных сырков, как до этого стал автором первой в истории научной книге о войне с Наполеоном. Именно я принёс свет европейской высокой кухни с её уточнёнными сырно-творожными оттенками в это мракобесное и заскорузлое московское бытие. Критиковать эти сырки может лишь подонок, напрочь лишённый представления об истории и о еде. В ближайшее время я подготовлю в суд ряд исков против моих завистников, которые отказываются покупать сырки «Е.Н. Понасенков», предпочитая дешёвки от всевозможных заводов-мерзавцев», — заявил Понасенков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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