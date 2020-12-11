Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София станут родителями в третий раз

11.12.2020, 14:10, Разное

Радостные новости из Швеции! Супруга принца Карла Филиппа, принцесса София, беременна их третьим ребенком. Об этом пара рассказала лично, опубликовав соответствующее заявление в Instagram.

Принц Карл Филипп и принцесса СофияМы очень рады и с нетерпением ждем рождения нашего третьего ребенка, брата или сестры принца Александра и принца Габриэля. Нового маленького члена нашей семьи,- написали супруги напротив черно-белого снимка, отметив, что принцесса София чувствует себя хорошо, малыш должен родиться в марте или апреле 2021 года.

Принц Карл Филипп и принцесса София с детьмиНапомним, Карл Филипп и София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе, но встречаться начали немного позже – через год. Изначально выбор принца Карла Филиппа в лучших современных королевских традициях пришелся правящему двору не по нраву, ведь София не принадлежала знатному роду. Но летом 2014 года принц сделал Софии предложение руки и сердца, после чего шведские монархи окончательно приняли ее в свою семью. В июне 2015-го в Стокгольме прошла свадьба пары, на которой присутствовало 400 гостей.

В апреле 2016-го у них родился первенец – принц Александр. А в следующем году – второй сын, принц Габриэль. Поздравляем пару с грядущим пополнением!

Принц Карл Филипп и принцесса София с детьми