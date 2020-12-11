 

Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София станут родителями в третий раз

11.12.2020, 14:10, Разное

Радостные новости из Швеции! Супруга принца Карла Филиппа, принцесса София, беременна их третьим ребенком. Об этом пара рассказала лично, опубликовав соответствующее заявление в Instagram.

Принц Карл Филипп и принцесса СофияМы очень рады и с нетерпением ждем рождения нашего третьего ребенка, брата или сестры принца Александра и принца Габриэля. Нового маленького члена нашей семьи,- написали супруги напротив черно-белого снимка, отметив, что принцесса София чувствует себя хорошо, малыш должен родиться в марте или апреле 2021 года.

Принц Карл Филипп и принцесса София с детьмиНапомним, Карл Филипп и София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе, но встречаться начали немного позже – через год. Изначально выбор принца Карла Филиппа в лучших современных королевских традициях пришелся правящему двору не по нраву, ведь София не принадлежала знатному роду. Но летом 2014 года принц сделал Софии предложение руки и сердца, после чего шведские монархи окончательно приняли ее в свою семью. В июне 2015-го в Стокгольме прошла свадьба пары, на которой присутствовало 400 гостей.

В апреле 2016-го у них родился первенец – принц Александр. А в следующем году – второй сын, принц Габриэль. Поздравляем пару с грядущим пополнением!

Принц Карл Филипп и принцесса София с детьми



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Володин о задержании Фургала: Перед законом все равны

23.11 / Иван Охлобыстин отозвался на причащение своего друга Михаила Ефремова в колонии

07.09 / Мнение: Русская Псаки. Интеллектуалы с шариками (вместо яиц)

06.10 / Нобелевским лауреатом по литературе стал Александр Проханов

28.09 / Археологи из Чехии нашли в гробнице предсказание краха эпохи Древнего Египта

13.07 / Личное: Где же так нагрешила Жанна?

05.08 / Редкий выход: сын Джонни Деппа и Ванессы Паради Джек с возлюбленной в Париже

25.11 / НЛО над Капитолием

06.10 / Зачем Тихановская хочет встретиться с Путиным

07.10 / Мнение: Магнетизм печорина и Байрон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска