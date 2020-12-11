Путин поручил МИД инициировать обсуждение о предотвращении оскорбления чувств верующих

11.12.2020, 14:04, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил министерству иностранных дел инициировать обсуждение на международных площадках вопросов о предотвращении действий, направленных на оскорбление чувств верующих.

«МИДу РФ инициировать обсуждение на международных площадках вопросов, касающихся предотвращения действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание межрелигиозной вражды и конфликтов на религиозной почве, а также рассмотреть возможность заключения международных соглашений и (или) принятия резолюции Генеральной ассамблеи ООН по таким вопросам», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В ноябре Путин на встрече с представителями религиозных конфессий назвал хорошей идеей призвать на площадке ООН другие страны принять законодательство, защищающее чувства верующих.