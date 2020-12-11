Узбекистан и Куба получили статус наблюдателей при ЕАЭС

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11.12.2020, 14:04, Новости дня

Статус наблюдателей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предоставлен Узбекистану и Кубе, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Я предлагаю принять положительное решение о предоставлении Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Если вы согласны, то мы примем такое решение сейчас же. Вижу, возражений нет», – передает его слова РИА «Новости».

В ЕАЭС функционирует с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году в органах ЕАЭС председательствует Белоруссия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил создать приложение для упрощения пересечения границ стран ЕАЭС.



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