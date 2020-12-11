В РФ начали разработку правил ДНК-регистрации

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11.12.2020, 14:04, Новости дня

МВД приступило к разработке проекта постановления правительства, регулирующего деятельность государственных органов, проводящих геномную регистрацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Документом будут определены порядок проведения добровольной государственной геномной регистрации, обязательной государственной геномной регистрации и правила получения, учета, хранения, использования, передачи и уничтожения биологического материала и обработки геномной информации», – передает ТАСС сообщение МВД.

Как ответили в ведомстве, проект постановления также установит размер и порядок взимания платы за проведение ДНК-регистрации. Уточняется, что в ноябре правительство внесло на рассмотрение законопроект, расширяющий список лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. В перечень вошли подозреваемые, обвиняемые и осужденные по уголовным делам и граждане, подвергнутые административному аресту. Сейчас геномная регистрация обязательна только для осужденных, отбывающих наказание за тяжкие, особо тяжкие преступления, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следствия, отмечается в сообщении.

Ранее в МВД говорили, что после принятия законопроекта к концу 2021 года массив федеральной базы ДНК-информации увеличится до 5,2 млн объектов (около 3,5% населения России). В ведомстве отметили, что это позволит повысить эффективность не только в раскрытии, но и в профилактике преступлений.



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