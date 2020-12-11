Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян превысил 28 тысяч

11.12.2020, 14:02, Разное

Новые случаи обнаружили в 84 регионах. Лидером по количеству заболевших является Москва. Суточный прирост в столице составил 7 215. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 779 и 1 370 инфицированными соответственно.

В первую десятку также попали Нижегородская, Архангельская, Свердловская, Воронежская, Ростовская, Вологодская области, Республика Карелия. Меньше всего случаев – в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заразились 2,59 миллиона граждан в 85 регионах. Выздоровели и покинули больницы 2,05 миллиона человек, скончались 45,8 тысячи пациентов.

Напомним, что этой весной президент Владимир Путин расширил полномочия губернаторов. Каждый регион сам принимает решение об ужесточении или ослаблении ограничений из-за COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне пообещал не вводить дополнительные меры в городе перед праздниками. Жители столицы смогут гулять на улицах, но никаких развлекательных мероприятий не будет.

Метро в городе будет работать всю новогоднюю ночь. При этом льготные проездные, которые были заблокированы из-за пандемии, восстанавливать пока не планируют.