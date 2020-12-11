 

В Москве учителя задержали по обвинению в сексуальном насилии над малолетней ученицей

11.12.2020, 14:02, Разное

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину-педагога по обвинению в сексуальном насилии в отношении одной из своих учениц. Девочке не исполнилось и 14 лет.

Мужчина 1976 года рождения работал учителем в учреждении дополнительного образования. По версии стражей порядка, с сентября по декабрь 2020 года он совершал насильственные действия в отношении подопечной. Она рассказала о ситуации своим родителям, которые и обратились в полицию. В отношении педагога возбуждено уголовное дело, передает телеканал “360”.



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