Иосиф Пригожин: «У меня достаточно друзей, чтобы продержаться, и это самое важное»

11.12.2020, 14:00, Разное

Иосиф Пригожин дал комментарии по поводу того, что было отменено выступление его супруги Валерии в новогоднюю ночь. Продюсеру и певице пришлось вернуть гонорар в размере 8,5 миллионов рублей.

По словам Иосифа Пригожина, журналисты перекрутили все его слова, представив ситуацию в «плачевном свете». Поклонники пары начали переживать, как они будут жить без концертов и корпоративов. В СМИ написали, что продюсер Валерии отказался от гонорара. Он возмущен, что «желтая пресса» способна «передергивать каждое сказанное слово». На самом деле, деньги знаменитости вернули из-за того, что организаторы отменили мероприятие. На тот момент стало известно, что выступление певицы будет в другом городе и после 23 часов. Поэтому, Иосиф Пригожин вынужден был вернуть гонорар, так как других вариантов не было.

Продюсер признался, что в их жизни не все так плохо. Пара активно работает, хоть и в закрытом режиме. Они встают в восемь утра, а возвращаются домой в час ночи. Кроме этого, Иосиф Пригожин заявил, что у него достаточное количество друзей, чтобы «продержаться», но он не хочет думать об этом. Пока знаменитости работают, как все, и стараются по-философски относиться к ситуации в мире. Также супруг Валерии отметил, что «странно было бы иметь такой уровень, как у них, и не иметь сбережений». Противоположную ситуацию он считает «абсолютной глупостью».