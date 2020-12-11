 

Академик РАН Караулов подсказал, как перенести COVID-19 в лёгкой форме

11.12.2020, 14:00, Разное

SARS-CoV-2 – до конца не изученное заболевание, но многие медики утверждают, что при крепком иммунитете коронавирус проходит практически без симптомов. Академик РАН Александр Караулов подсказал, как перенести COVID-19 в лёгкой форме.
Даже в одной семье инфицированные КОВИДОМ могут чувствовать себя по-разному: одни болеют без симптомов, а другие оказываются на больничной койке реанимационного отделения. Заведующий лабораторией иммунопатологии Московского института молекулярной медицины Александр Караулов объяснил «АиФ», что непоправимый ущерб организму коронавирус нанесёт, если у человека слабый иммунитет, то есть он просто не сможет бороться с вирусом SARS-CoV-2.

Доктор медицинских наук отметил, что не нужно бесконтрольно употреблять препараты с иммуномодулирующей активностью, а лучше умеренно прививаться от респираторных заболеваний. Также Караулов посоветовал, если человек заболел, то чётко выполнять все предписания врача и контролировать хронические заболевания, это поможет избежать тяжёлых форм коронавирусной инфекции.

Академик РАН объяснил, что перенести COVID-19 в лёгкой форме можно, употребляя витамины, предварительно нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Также необходимо хорошо высыпаться (7-8 часов в сутки) и избегать всевозможных стрессов.



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