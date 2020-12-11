Ученые выяснили, как люди из разных стран определяют счастье

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11.12.2020, 14:00, Разное

Ученые провели исследование, целью которого стало то, как люди определяют свое счастье. Оказалось, что у жителей восточных и западных стран представление о счастье имеет кардинальное отличие.
Так, сотрудники Калифорнийского университета опросили жителей 63 государств, разговаривающих на 42 языках. Оказалось, что в странах, где придерживаются буддизма, даосизма и конфуцианства счастьем является сплоченность людей в гармонии и едином коллективе.

У жителей западных стран, наоборот, индивидуализм и сопутствующие ему явления оказываются более предпочтительными. Поэтому счастье они связывают с личным успехом и независимостью, для чего необходимо приложить много труда и усилий. Ученые отметили, что для создания универсальной парадигмы представления о счастье необходимо провести более масштабные исследования.



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