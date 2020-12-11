Скандалы: Из Испании выдача есть

11.12.2020, 13:50, Разное

В Россию экстрадировали экс-заместителя председателя столичного спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского

Испания разрешила экстрадицию в Россию бывшего первого заместителя председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского. Его обвиняют в растрате имущества спортобщества на сумму более 21 млн руб. Об экстрадиции Владимира Михалевского сообщила Генпрокуратура РФ. «Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)»,— рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, господин Михалевский, занимая должность первого заместителя председателя московской организации общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо»» совершил растрату вверенного ему имущества. Тем самым он причинил спортивному обществу ущерб в размере более 21 млн руб. Детали уголовного дела пока не сообщаются.

Господин Михалевский уехал из страны и был объявлен в розыск. По ходатайству главного следственного управления Следственного комитета России Басманный суд заочно арестовал фигуранта 17 января 2019 года, после чего материалы на него были направлены в Интерпол.

Владимира Михалевского задержали в Испании в декабре 2019 года. Генпрокуратура РФ направила в эту страну запрос о его выдаче, который в октябре 2020 года был удовлетворен.

Спортивная карьера Владимира Михалевского началась в Азербайджане, где он с 1977 года играл в составе футбольного клуба «Нефтчи». Всего за эту команду он сыграл 185 матчей (забил четыре гола) в чемпионатах СССР и полтора десятка матчей — в Кубке СССР. В 1979 году стал серебряным призером молодежного чемпионата мира, в финальном турнире принял участие в пяти матчах и забил один гол. Закончив играть, переехал в Москву и занялся бизнесом.

В 2000-е годы работал первым заместителем председателя московской городской организации ВФСО «Динамо». В 2008 году был главным менеджером сборной России по хоккею с мячом, вице-президентом Международной федерации бенди и входил в исполнительный комитет Федерации хоккея с мячом России. В 2011 году был вице-президентом владикавказской «Алании». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженный тренер России.

Александр Александров