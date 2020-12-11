Скандалы: Руководство «Победы» наказали за маневр в поддержку Дзюбы

11.12.2020, 13:50, Разное

Совет директоров авиакомпании вынес выговор гендиректору Андрею Калмыкову и уволил одного из его замов

Совет директоров «Победы» 8 декабря принял решение об освобождении от занимаемой должности одного из заместителей гендиректора авиакомпании, а также о строгом выговоре руководителю лоукостера Андрею Калмыкову, сообщили «Ведомостям» три источника, знакомые с повесткой заседания. Решение принято в связи с инцидентом с рейсом Москва-Екатеринбург 11 ноября, когда пилоты выбрали необычную траекторию полета, изобразив фаллический символ на радарах.

Росавиация выяснила, что экипаж самовольно отступил от утвержденного плана полета, чтобы провести маневры — якобы для проверки навигационной системы. Неполадок работы системы на самом деле зафиксировано не было, выяснилось позже. На борту судна находились 102 пассажира, никто из них не пострадал. Росавиация посчитала, что рисунок в небе мог быть «заказан» руководством авиакомпании. В компании же настаивали, что решение о проведении маневров принимал сам экипаж — таким образом они решили поддержать капитана сборной России по футболу Артема Дзюбу. В ноябре футболиста отстранили от участия в нескольких матчах сборной после того, как в сеть попало интимное видео с его участием.

Росавиация рекомендовала «Аэрофлоту» рассмотреть вопрос о соответствии руководства «Победы» занимаемой должности. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов тоже призывал наказать руководство компании и принять кадровые решения.

По словам источников «Ведомостей», в дни после инцидента «серьезно обсуждался» вопрос отставки Калмыкова. По данным двух из них, решение ограничиться увольнением заместителя гендиректора приняли по итогам оценки результатов работы Калмыкова и показателей компании. Другой собеседник признает, что в «отстаивании» Калмыкова принял участие председатель совета директоров «Аэрофлота» и министр транспорта Виталий Савельев. По словам источника, руководство компании и группы также приняло во внимание отчеты инвестиционных аналитиков. ВТБ Капитал 2 декабря указывал на смену гендиректора лоукостера как на риск для стоимости акций «Аэрофлота».

«Ведомости» направили запрос представителям «Аэрофлота» и «Победы».

Чистая прибыль «Победы» в третьем квартале 2020 г. сократилась на 13,5% и составила 3,65 млрд руб., пассажиропоток вырос на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года до 3,4 млн человек.

Анастасия Львова