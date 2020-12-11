 

Стала известна ориентировочная дата начала вакцинации от COVID-19 в Украине

11.12.2020, 13:48, Новости дня

Вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно начнется 1 марта 2021 года. Об этом в комментарии “РБК-Украина” заявил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

При этом он уточнил, что фактические сроки старта вакцинации могут сдвинуться.

“Ориентировочно рассчитываем начать вакцинацию 1 марта. Однако это зависит от того, когда вакцина физически будет доставлена в Украину. Но мы готовимся таким образом, чтобы начать вакцинацию 1 марта”, – сказал Кузин.

Украина рассчитывает бесплатно получить в рамках инициативы COVAX 8 млн доз вакцины (это количество рассчитано на вакцинацию 4 млн человек). Ожидается, что первые 5% доз препарата по COVAX поставят в Украину в начале 2021 года. Минздрав определил 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о почти 21 млн граждан. 

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке прививок – с тремя американскими и одной китайской компанией.

Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. По его словам, в рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине на 11 декабря 2020 года подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, из них 13 514 – за последние сутки. С начала эпидемии умерло 14 755 пациентов с COVID-19, а 480 348 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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