 

В Украине польских захоронений значительно больше, чем украинских в Польше – глава УИНП

11.12.2020, 13:48, Новости дня

Диалог Украины и Польши осложняет вопрос захоронения украинцев на горе Монастыр в Подкарпатском воеводстве Польши. Об этом руководитель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил “Укринформу” в интервью, которое было опубликовано 10 декабря.

“С точки зрения человеческого достоинства и закона, захоронение на горе Монастыр должно быть восстановлено в первоначальном виде. Мне странно, что небольшая могила в лесу, удаленная от всех публичных мест, стала неким символом, камнем преткновения в наших отношениях. То, что этот вопрос не решен, затрудняет диалог на тему исторической памяти”, – сказал он.

Глава УИНП удивляется, что “две такие близкие и большие страны в этом вопросе не могут найти общий язык”, и выразил убеждение, что “здравый смысл в конце концов победит”.

Он рассказал, что тема захоронения и эксгумационных работ на горе Монастыр обсуждалась во время недавних польско-украинских переговоров на историческую тематику.

“Мы стоим на позиции, что научный подход и исследования являются важной и неотъемлемой частью выяснения исторической правды. Но в тех местах, где есть легальные могилы и установлены законные памятники, целесообразность таких работ сомнительна. Это значит беспокоить останки людей без крайней необходимости. При этом на территории Украины польских захоронений значительно больше, чем украинских в Польше. Соответственно, если открывать этот ящик Пандоры, то это может закончиться длительными, неприятными, скандальными и политически ангажированными историями”, – объяснил Дробович.

20 января 2020 года неизвестные разрушили мемориальную табличку на месте захоронения 62 воинов Украинской повстанческой армии и мирных украинцев, сорвали вышитые рушники и выбросили их в мусорную яму. МИД Польши назвал инцидент попыткой подрыва отношений между странами.

Накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину в октябре мемориал отреставрировали. Однако представители украинской диаспоры выразили недовольство тем, что на новой памятной табличке нет имен и фамилий павших. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дудой выразил надежду, что список имен погибших будет восстановлен.

С 2015 года это второй случай осквернения могилы украинцев, погибших от рук советского НКВД в марте 1945 года. Тогда мемориальная табличка на горе Монастыр была разбита, а крест выкрашен в белый и красный – это цвета польского флага.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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